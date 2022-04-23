موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستحقين للأهلية sbis.hrsd.gov.sa

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، هو ما يشغل بال المسجلين بوزارة الموارد البشرية حيث وضحت الوزارة أنه تم قبول الدفعة الخامسة من مقطوعة الضمان، مع اقتراب عيد الفطر المبارك يسعى متلقي المساعدة من الضمان معرفة تاريخ صدور الدفعة لشهر أبريل للضمان الجديد، فمن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية حددت يوم 21 من كل شهر موعد صدور الدفات وذلك كان لأول دفعة بالضمان الجديد، ولكن مع كثرة الطلبات وقبول الوزارة دفات جديدة كل شهر؛ فتم اختلاف موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية كشفت عبر صفحتها الرسمية بتويتر موعد صدور نتائج استحقاق مقطوعة الضمان المطور، وأكدت أنه تم قبول الدفعة الخامسة لمقطوعة الضمان الجديد، وصرحت أنه يتم إعلان نتائج الدفعات تدريجيًا لمستفيدي الضمان، ونوهت أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى المستلم بنتيجة الاستحقاق، وبناءً عليه سيكون موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالأسبوع الجاري وذلك لكافة المستفيدين الذين يستوفون شروط الأهلية، وكذلك الذين تم التحقق من أهليتهم للمتقدمين الجدد.

كيف اعرف اني مقبول بالضمان الاجتماعي المطور

نوفر لكم كيفية معرفة نتائج القبول في الضمان الاجتماعي، حيث يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال التالي:

انتقل إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول للمنصة من خلال الاسم وكلمة المرور.

ثم انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

سترى الطلب في خانة الدفعات، قم بالضغط عليها.

ثم سترى حالة طلبك وما إذا كان قد تم قبوله أم أنه معلق.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443



حتى يتسنى لك التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لصرف راتب الضمان المطور، يجب اتباع التالي:

قم بالولوج إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

تسجيل الدخول من خلال الاسم ورقم المرور.

الذهاب لقائمة الخدمات الإلكترونية من خلال خيارات الشاشة الرئيسية.

انقر فوق أيقونة إرسال من علامة التبويب.

الانتقال إلى الخدمة بعد استكمال جميع التعليمات.

أضف البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

قم بالضغط على أيقونة التالي.

انقر فوق خيار الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم قم بإرسال الطلب.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا بع عن موعد صدور معاش الضمان الجديد لشهر أبريل 2022.