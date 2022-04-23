رئيس وزراء أوكرانيا: أميركا ستعيد فتح سفارتها في كييف

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، الجمعة، إنه يتوقع "تماما" أن تعاود الولايات المتحدة فتح سفارتها في أوكرانيا في نهاية المطاف، لكنه لم يصل إلى حد التكهن بموعد حدوث ذلك.

وأكد للصحفيين في ختام زيارة لواشنطن عندما سُئل عما إذا كان تلقى تأكيدات من الولايات المتحدة بأنها ستعيد فتح سفارتها: "سيحدث ذلك بكل تأكيد لكننا سننتظر". وأعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع المقبل لتنضم إلى دول أوروبية أخرى أعلنت عن خطط مماثلة.

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