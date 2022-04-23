حقيقة نزول المكرمة الملكية 1443 هل نزلت المكرمة وهل تشمل المكرمة الضمان المطور 1443

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عمر شويل - جدة موعد نزول المكرمة الملكية للعام الهجري 1443 يترقب المواطنين صرف المكرمة الملكية الخاصة بهذا العام التي يعتمد صرفها خادم الحرمين الملك سلمان من أجل مساندة جميع الفئات الفقيرة من محدودي الدخل بالمملكة، واعتاد المواطنين على نول المكرمة في حساباتهم البنكية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تصرف لهم من أجل مساعدتهم على توفير احتياجات عيد الفطر المبارك، لذلك أصبح البحث متزايد عن موعد نزول المكرمة الملكية الخاصة بهذا العام بمجرد حلول الشهر الكريم، لذلك نوضح موعد صرف المكرمة الملكية وشروط الحصول عليها وكيفية الاستعلام عن نزولها.

موعد نزول المكرمة الملكية للعام الهجري 1443

صرحت وزارة العمل بالمملكة أنه تم اعتماد الأموال الخاصة بصرف المكرمة الملكية، وأنه بمجرد الانتهاء من صرف معاشات الضمان الاجتماعي ستقوم الوزارة بالبدء في إيداع إلى المبالغ في حسابات المستحقين، وذلك قبل حلول منتصف الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يتم نزول المكرمة في يوم 14رمضان حتى يتمكن المواطنين من صرف المبالغ وتوفير احتياجات المنزل والأبناء قبل حلول عيد الفطر المبارك، على أن يتم صرفها بواقع ألف ريال سعودي لرب الأسرة ومبلغ خمسمائة ريال سعودي لكل فرد على حدة، ولكن لابد لحصول الفرد على المكرمة أن يكون من الفئات المنطبق عليها شروط استحقاقها.

شروط استحقاق صرف المكرمة الملكية

من المعروف أن الهدف الرئيسي من اعتماد صرف المكرمة الملكية هو مساندة الطبقات المحتاجة من السعوديين لتحقيق العدالة الاجتماعية ، لذلك حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة شروط من أجل استحقاق صرف المكرمة سنوضح أهمها فيما يلي:

لابد أن يكون الشخص سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة .

ألا يقل عمر المستفيد من مبلغ المكرمة عن 18 عام.

ألا يكون لدية أملاك وعقارات تكون مصدر للدخل ولا يتخطى قيمة دخله الشهري حاجز 3000 ريال سعودي.

أن يكون من المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية 1443

يمكن لكل المواطنين المستفادين من المكرمة، أن يقوم بعمل استعلام عن نزول المبالغ في حساباتهم البنكية من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والإستعلام عن نزول الأموال في حساباتهم بإدخال رقم الهوية الوطنية في خانة خدمة المكرمة الملكية سوف يظهر جميع البيانات الخاصة بحساب المستفيد.