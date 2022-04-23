نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2022 بالمملكة السعودية للقطاع العام والخاص في المقال التالي
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2022 يبحث الالاف من السعوديين عنه عبر محرك البحث الأشهر عالميا “جوجل”، حيث يتزايد البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2022 بالمملكة السعودية للقطاع العام والخاص بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وحاجة المواطنين لأموال من أجل شراء مستلزمات العيد من ملابس ومأكولات، وقد أعلنت الجهات الرسمية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 2022، حيث سيتم صرفها خلال الأيام القادمة.
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2022
حيث صرح السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر ابريل 2022، حيث كشف أن الصرف سيبدأ من الشهر الجاري، موضحا أنه سيتم اضافة المعاش التقاعدي على الراتب وبدل السكن وليس على الراتب الاساسي كما كان معمولاً به في القانون السابق، نظرا لأن القانون الجديد يستهدف أصحاب المعاشات البسيطة والعالية، وهناك عدة شروط لابد أن تتوافر في المتقاعد كي يحصل على الراتب، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر ابريل للمتقاعدين 2022 في يوم 25 من شهر ابريل الجاري، ولذا من المقرر أن يتم البدء في ايداع الرواتب في الساعات الأولى ليوم 25 ابريل.
شروط الحصول على رواتب المتقاعدين 2022
وكانت مؤسسة النقد السعودية قد أوضحت في وقت سابق الشروط التي يجب توافرها في الشخص لكي يتمكن من الحصول على رواتب المتقاعدين 2022:
- أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية.
- لا يقل سن الشخص المتقاعد عن 60 عام.
- أن يكون المواطن المتقاعد قد عمل في الحكومة السعودية مدة لا تقل عن 120 شهرا.
- يصرف في حالات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن تعرضه لحادث أثناء تأدية عمله، مع تقديم ما يثبت ذلك.
- إذا كان الشخص عسكري لابد أن يكون قد أمضى 18 عام في العمل.
- إذا كان الشخص مدني لابد أن يكون قد أمضى 20 عام في عمله.
حالات ايقاف صرف رواتب المتقاعدين 2022
- إذا كان بناء الشخص المتقاعد قد تخطت أعمارهم 26 عام لا يحق له الحصول على الراتب.
- إذا توفى الشخص المتقاعد لا يحق لورثته المطالبة بالراتب.
- إذا تزوج الشخص المتقاعد بعد سن الستون لا يحق له الحصول على الراتب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2022 بالمملكة السعودية للقطاع العام والخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.