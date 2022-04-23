موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2022 يبحث الالاف من السعوديين عنه عبر محرك البحث الأشهر عالميا “جوجل”، حيث يتزايد البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2022 بالمملكة السعودية للقطاع العام والخاص بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وحاجة المواطنين لأموال من أجل شراء مستلزمات العيد من ملابس ومأكولات، وقد أعلنت الجهات الرسمية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 2022، حيث سيتم صرفها خلال الأيام القادمة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2022

حيث صرح السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر ابريل 2022، حيث كشف أن الصرف سيبدأ من الشهر الجاري، موضحا أنه سيتم اضافة المعاش التقاعدي على الراتب وبدل السكن وليس على الراتب الاساسي كما كان معمولاً به في القانون السابق، نظرا لأن القانون الجديد يستهدف أصحاب المعاشات البسيطة والعالية، وهناك عدة شروط لابد أن تتوافر في المتقاعد كي يحصل على الراتب، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر ابريل للمتقاعدين 2022 في يوم 25 من شهر ابريل الجاري، ولذا من المقرر أن يتم البدء في ايداع الرواتب في الساعات الأولى ليوم 25 ابريل.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين 2022

وكانت مؤسسة النقد السعودية قد أوضحت في وقت سابق الشروط التي يجب توافرها في الشخص لكي يتمكن من الحصول على رواتب المتقاعدين 2022:

أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية.

لا يقل سن الشخص المتقاعد عن 60 عام.

أن يكون المواطن المتقاعد قد عمل في الحكومة السعودية مدة لا تقل عن 120 شهرا.

يصرف في حالات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن تعرضه لحادث أثناء تأدية عمله، مع تقديم ما يثبت ذلك.

إذا كان الشخص عسكري لابد أن يكون قد أمضى 18 عام في العمل.

إذا كان الشخص مدني لابد أن يكون قد أمضى 20 عام في عمله.

حالات ايقاف صرف رواتب المتقاعدين 2022