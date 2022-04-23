غوتيريش يلتقي زيلينسكي في كييف بعد زيارته موسكو

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل، بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن الهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية، الجمعة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي، ووزير خارجيته، بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء.

وكان الكرملين أكّد الجمعة أنّ غوتيريش سيزور الأسبوع المقبل روسيا، حيث يلتقي بوتن، في أول اجتماع بينهما منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبعث غوتيريش، الثلاثاء، رسالتين منفصلتين إلى بوتن وزيلينسكي، طلب فيهما استقباله في موسكو وكييف. وسعى غوتيريش من خلال الرسالتين إلى تحفيز الحوار لإنهاء الأزمة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الأسبوع: "في هذا الوقت الذي ينطوي على مخاطر كبيرة وعواقب، يود (غوتيريش) مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا".

ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير، هُمّشت الأمم المتحدة في الصراع بسبب انقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: موسكو، واشنطن، باريس، لندن وبكين.

ولم يكن هناك تواصل مكثف بين غوتيريش وزيلينسكي منذ بدء الهجوم، وقد تحدثا مرة واحدة عبر الهاتف في 26 مارس.

ولم يردّ بوتن على مكالمات غوتيريش الهاتفية أو يتواصل معه، منذ أن صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن الهجوم الروسي انتهاك لميثاق المنظمة الدولية.