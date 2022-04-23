جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى أن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استقبل منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 14.772.46 مصليا وأكثر من 944.355 زائرا ومصليا فى الروضة الشريفة، وسط منظومة خدمات متكاملة حرصت من خلالها الرئاسة على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين.





وأوضح المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن على الأيوبى أنه مع الإقبال المتزايد من الزوار والمصلين للمسجد النبوى من داخل وخارج المملكة استطاعت الوكالة بتضافر الجهود من جميع منسوبيها من الوكالات المساعدة المعنية على تكثيف الأعمال وتعزيزها من خلال رفع الطاقة التشغيلية بما يحافظ على المستوى الأعلى للخدمات فى المسجد النبوي. وأضاف الأيوبى أن الوكالات المساعدة تعمل على مدار ٢٤ ساعة وأن الجهود تضاعفت فى شهر رمضان المبارك وفى العشر الأواخر من الشهر الفضيل، كما عملت على تجهيز كل مايخص التشغيل والصيانة والتفويج وإدارة الحشود والتطهير والسجاد والخدمات كافة فى جوانب المسجد النبوى المخصصة للرجال والنساء، حيث تطبق جميع وسائل السلامة والتنسيق المنظم والمتكامل المستمر مع الجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح؛ للمحافظة على مستوى عال من الخدمات، ليحظى الزائر والمصلى بخدمات شاملة متميزة تلبى احتياجاته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 14 مليون مصل بالمسجد النبوى منذ بداية شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.