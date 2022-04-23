جدة - نرمين السيد - وذكر المركز أن "بؤرة الهزة وقعت على بعد 42 كيلومترا جنوب شرقى مدينة موستار حيث يقطن نحو 104 آلاف شخص". وأضاف "أن مركز الهزة وقع على عمق 5 كيلومترات تحت الأرض".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة فى البوسنة والهرسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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