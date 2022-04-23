فوضى تسبق مباراة الرجاء والأهلي بسبب "سوء التنظيم"

شهد محيط استاد محمد الخامس في الدار البيضاء، أجواء فوضى وازدحام، الجمعة، أثناء دخول الجماهير الغفيرة، التي جاءت لمتابعة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والأهلي المصري، وذلك بسبب سوء التنظيم، وفق وسائل إعلام محلية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو قبل بدء المباراة مئات المشجّعين متجمهرين حول جنبات الملعب، بينما تسلّقت مجموعات منهم أسواراً وأبواباً تؤدي إليه "رغم توفّرهم على التذاكر"، بحسب ما أفاد موقع "برلمان" المحلي.

وأظهرت صور أخرى بعض المشجعين وقد اقتحموا أرضية الملعب، قبل أن تخرجهم قوات الأمن قبيل بدء المباراة.

وكتب الصحافي المتخصّص حمزة حشلاف على تويتر، إن "ما حدث في مركب محمد الخامس جريمة في حق أمن المشجعين. التنظيم كارثي".

بدوره اعتبر موقع "البطولة" المتخصص أن "سوء التنظيم الذي شهدته عملية ولوج جماهير فريق الرجاء الرياضي، إلى مركب محمد الخامس كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية لولا الألطاف الإلهية".

ووُجهت للشركة التابعة لبلدية الدارالبيضاء انتقادات حادة في وسائل الإعلام المحلية، بسبب "التنظيم الكارثي" للمباراة، إذ أعلنت الثلاثاء أن بيع تذاكر المباراة سيتم في الملعب، بينما كانت تباع عادة إلكترونياً.

ويتطلع الرجاء البيضاوي، الطامح إلى لقبه الرابع والأول منذ 1999، إلى الاستفادة من اللعب على أرضه وبين جماهيره، التي لطالما كانت عاملاً مساعداً في العديد من المناسبات، لقلب النتيجة وانتزاع بطاقة التأهّل إلى نصف النهائي.

أما الأهلي المصري، الذي فاز ذهاباً بـ1-2، فيطمح لنيل اللقب الحادي عشر في تاريخه.