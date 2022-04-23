قتل جنديان من الجيش التركي، بيمنا أصيب آخرون بجروح، عقب استهداف قوات سوريا الديمقراطية، مدرعة عسكرية تركية بصاروخ موجه على أطراف مدينة مارع شمالي مدينة حلب، شمال غربي سوريا.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان لسكاي نيوز عربية، إن الصارخ تسبب أيضاً بانفجار العربة واشتعال النيران فيها. وردت المدفعية التركية باستهداف مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمالي مدينة حلب. وفي أكتوبر الماضي، قتل جندي تركي وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية، على طريق معرة مصرين المؤدي إلى الحدود السورية التركية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل جنديين تركيين باستهداف مدرعة عسكرية شمالي سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.