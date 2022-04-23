واشنطن.. إصابات بإطلاق نار وانتشار أمني كثيف            

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل، الجمعة، من جراء إطلاق نار في حي بالعاصمة الأميركية واشنطن، بحسب ما أعلنت الشرطة التي انتشرت بكثافة في الحي، وطلبت من السكان الاحتماء.

وكتبت شرطة واشنطن على حسابها تويتر: "هناك ثلاثة ضحايا على الأقلّ، رجلان وقاصر". وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في الحي وزودت عناصرها مسدسات ودروعاً واقية. وفُرض إغلاق أمني في إحدى الجامعات المجاورة. وتدور الوقائع في حي يقع شمال غربي العاصمة واشنطن. وأجلي عدد كبير من السكان بسرعة من المنطقة التي دوت فيها انفجارات عدة، وفقاً لمقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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