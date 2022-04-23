جدة - نرمين السيد - وفى كلمة مصورة أذيعت فى وقت متأخر من الليل، قال زيلينسكى أيضا إن التصريحات التى أدلى بها قائد روسى فى وقت سابق من اليوم عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالى الذى تسيطر عليه روسيا فى مولدوفا، تشير إلى أن روسيا "تريد غزو دول أخرى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يعلن أن الحلفاء قدموا لأوكرانيا الأسلحة التي طلبتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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