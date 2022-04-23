الكرملين: بوتين سيلتقى الأمين العام للأمم المتحدة 26 أبريل فى موسكو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيلتقى يوم 26 أبريل، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذى سيزور موسكو لعقد محادثات مع وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف.





وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، فى تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، سيصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، كما سيلتقى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

يُذكر أن الأمم المتحدة سلمت، قبل ذلك، خطابين إلى البعثتين الروسية والأوكرانية فى المنظمة الدولية، تطلب فيهما التحضير لعقد اجتماعين منفصلين بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكى؛ لبحث سبل وقف النزاع.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "إن الفكرة هى أن يذهب جوتيريش إلى كلتا العاصمتين، إلى موسكو وكييف، للقاء كلا الرئيسين لمناقشة الخطوات العاجلة التى يمكن اتخاذها لوقف القتال"، مُشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة لم تتلق أى رد حتى الآن من روسيا أو أوكرانيا على تلك الرسائل".