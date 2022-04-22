here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات باسمك الرباعي pdf

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات باسمك الرباعي pdf نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نوافيكم و نتابع مع حضراتكم الطريقة الصحيحة للحصول على نتائج القبول الموازي بعد ان تم الكشف على إعلانها أمام جميع الطلاب والطالبات

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات يباشرون حالياً بحثهم وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بإمكانكم الحصول عليها اون لاين من خلال النقر على ايقونة استعلام أو استخراج لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم طرحها بعد إعلان قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه تم تحديد موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي للكشف والاستعلام عن تلك النتائج على نحو خطوات نستعرضها ونتابعها الان امام حضراتكم الخطوات التي بامكانكم استخدامها للحصول على تلك النتائج

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم اجراء الاستعلام الكترونياً عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تعبئة البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج والتي تشمل سواء اسم الطالب رباعياً الرقم الامتحاني النقر عندئذ على ايقونة اعلان على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على هيئة ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان شروط القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث قد تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي بضوابط معينة بعدما اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نشر نتائج القبول الموازي بعد الاعلان عن قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى الجامعات العراقية بالشروط المحددة من الوزارة التي جاءت على النحو التالي:-

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية