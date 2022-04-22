«الخارجية الفلسطينية» تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداءات على المصلين

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثامن على التوالى، وقمع قوات الاحتلال المتواصل للمصلين والمعتكفين فى المسجد.





وحملت الوزارة، فى بيان صحفى، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الإسرائيلى المتعمد ضد المسجد الأقصى المبارك، ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها. وأشارت إلى أن أركان الحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن ما يصرحون به من أكاذيب هو استخفاف بعقول القادة والمسئولين الدوليين والرأى العام العالمى، فيما أن تصرفاتهم وممارساتهم العدوانية ضد الأقصى والمصلين أكثر بلاغة وصدقا بالتعبير عن نواياهم ومخططاتهم الاستعمارية التهويدية للقدس ومقدساتها. وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد واصل تصريحه التضليلى وقلب الحقائق وتزيفها والافتراء؛ بقوة الاحتلال على المصلين والمعتكفين عندما يحاول تحميلهم المسئولية عن التصعيد الحاصل فى الأقصى، متجاهلا أن اقتحامات قوات الاحتلال وغلاة المتطرفين اليهود هى العدوان والتصعيد بحد ذاته.

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