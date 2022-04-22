روسيا: هدف المرحلة الثانية للعملية الخاصة بسط السيطرة على دونباس

وقال مينيكايف فى الاجتماع السنوى العام لاتحاد شركات الصناعات الدفاعية فى منطقة (سفيردلوفسك)، "تتمثل إحدى مهام المرحلة الثانية من العملية الخاصة فى أوكرانيا، والتى انطلقت بالفعل قبل يومين، فى بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، حيث سيوفر هذا ممرًا بريًا إلى القرم".
يُذكر أنه فى 25 مارس الماضى، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا؛ علمًا بأن الهدف الرئيسى للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
يُشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أعلن، أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التى وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية، مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا فى منطقة مصنع "آزوفستال".
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