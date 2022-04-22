عاجل.. إصابة شخصين بإطلاق نار قرب إحدى الكليات فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، مساء الجمعة، بإصابة شخصين بإطلاق نار قرب إحدى الكليات فى واشنطن.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، مساء الجمعة، بإصابة شخصين بإطلاق نار قرب إحدى الكليات فى واشنطن. وأشارت التقارير إلى حادث إطلاق نار نشط بالقرب من العديد من السفارات الأجنبية فى شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن.

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