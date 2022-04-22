طريقة عمل كعك العيد، يعد الكعك من أشهى وأحسن المأكولات، التي يحبها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، ويوجد أشخاص تحب أن تصنع الكعك بطريقة مميزة، ويوجد أشخاص تحب أن تصنع الكعك بهذه الطريقة، حيث أن هذه الطريقة لا تأخذ وقت أو مجهود وتكون بنفس نتيجة محلات الحلوى، تابع معنا في هذه المقالة سنتحدث عن الكثير من المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل كعك العيد بطريقة صحيحة

سوف نوضح هنا الكثير من المكونات السهلة والبسيطة، التي تكون متوفرة عند الكثير من المنازل، تابع معنا سنتحدث عن المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

اثنان كيلو من الدقيق أو حسب الرغبة.

كيلو واحد من السمنة البلدي.

أربعة معالق من السكر الفاتح.

اثنان معلقة من البيكنج بودر.

كوب واحد من الحليب السائل.

خمس معالق من السمسم الغامق.

معلقتين من رائحة الكعك من عند العطار.

رشه خفيفة من الملح.

القليل من السكر الناعم لتزيين الكعك.

التحضير:

تحضير إناء كبير فارغ لخلط المكونات. نقوم بإضافة اثنان كيلو من الدقيق. إضافة أربعة معالق من السكر الفاتح. إضافة اثنان معلقة من البيكنج بودر. إضافة خمس معالق من السمسم الغامق. إضافة معلقتين من رائحة الكعك. نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة كيلو واحد من السمنة البلدي. نقوم التقليب المستمر جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتنتشر السمنة في المكونات. نقوم بإضافة كوب واحد من الحليب السائل. نقوم بالتقليب جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تهدأ. نقوم بأخذ جزء صغير من العجينة ونقوم بتشكيلها إلي كورة صغير. نكرر هذه الطريقة مع باقي الكمية. نقوم بأخذ كورة ونقوم بفردها ونقوم بتشكيلها بالمناقش أو يمكن أن يتم تشكيل الكعك عن طريق مقبض الكعك. ونقوم بإضافة الكعك في صواني الفرن. نقوم بإضافة الصواني في الفرن لمدة حتى يتم تحمير الكعك. وهنا يصبح الكعك جاهزاً للتحضير.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل كعك العيد، وتحدثنا عن طريقة عمل كعك العيد بطريقة صحيحة، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة تحضيرها وعرفنا أن معظم مكوناتها تكون بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة للغ