طريقة عمل غريبة العيد، تعد الغريبة من أشهى وأحسن المأكولات، التي تكون مفضلة عند الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، حيث أن هذه الطريقة لا تأخذ وقت أو مجهود وتكون بنفس نتيجة محلات الحلوى، حيث أن مكونات الغريبة ليست تكون ضارة للصحة، تابع معنا في هذه المقالة سنوضح طريقة العمل.

أسهل طريقة لعمل غريبة العيد

سوف نتحدث في هذه المقالة عن أشهى وأفضل وأبسط وأحسن الطرق التي تكون مفضلة لدي الكثير من الأشخاص الذين يقيمون في مصر أو خارج مصر، تابع معنا في هذه المقالة حتى النهاية.

المكونات:

ستة أكواب من الدقيق.

أثنان كوب من السكر الناعم.

أربعة أكواب من السمنة البلدي.

أثنان معلقة من الفانيليا الجاهزة.

رشة خفيفة من الملح.

كوب من مقصرات الفستق.

كوب من مقصرات اللوز.

التحضير:

تحضير إناء كبير فارغ لخلط المكونات. نقوم بإضافة أربعة أكواب من السمنة البلدي. نقوم بتحضير المضرب الكهربائي. نقوم بضرب السمنة البلدي جيداً لمدة خمس دقائق. نقوم بإضافة أثنان كوب من السكر الفاتح. ونستمر بالضرب باستخدام المضرب الكهربائي. نقوم بإضافة ستة أكواب من الدقيق. إضافة أثنان معلقة من الفانيليا. إضافة رشة خفيفة من الملح. نقوم بعجن المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بتغطية الإناء جيداً من جميع النواحي. نترك العجين لمدة نصف ساعة حتى تهدأ. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠. نقوم بأخذ جزء صغير جداً من العجينة. ونقوم بتشكيلها إلي كورة صغير. نكرر هذه الكور مع باقي كمية العجينة. نقوم بأخذ الكورة ونقوم باستخدام أصغر إصبع ونقوم بالضغط في نصف الكورة. نقوم بأخذ قطعة من الفستق وقطعة من اللوز ونقوم بإضافة في نصف الكورة. نكرر هذه الطريقة مع باقي العجينة حتى نتخلص منها. ن قوم بتحضير صينية ونقوم بإضافة ورق الزبدة في الصينية. قوم بإضافة الغريبة في الصينية. ونقوم بإضافة الصينية في الفرن لمدة قصيرة عشر دقائق.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل غريبة العيد، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل غريبة العيد، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة تحضيرها وعرفنا أن معظم مكوناتها تكون بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة للغاية.