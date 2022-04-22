نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي
اشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول نتحدث عنها بالتفصيل من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة حيث أن المسابقة المشهورة حلم تعتبر هي الأكثر متابعة من قبل العديد من مواطني الدول العربية باختلافها حيث أنها تعد من بين المسابقات الأشهر والأكثر مصداقية كما أنها تمنح مختلف مشاركيها من الفائزين الجوائز الكبرى، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن المسابق أفضل الطرق المتاحة للاشتراك السريع والتواصل مع الجهة المعنية المنظمة للمسابقة والتي أتاحت سبل عديدة للاشتراك، وفيما يأتي الأرقام التي من خلالها من الممكن أن يتم الاشتراك بالمسابقة.
الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول
مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول يجري البحث بشكل كبير عنها بالآونة الأخيرة والسبب في ذلك أن المسابقة تعد مانحة لجوائز تصل قيمتها لنحو مليون دولار، وهو ما يعد محفزا للكثيرين كي يقوما بالاشتراك في الفعليات الخاصة بتلك المسابقة، ومن أهم الطرق السريعة للاشتراك ما يلي:
- الاشتراك عن طريق الاستعانة بالمنصة الرسمية المخصصة للمسابقة والتي تعتبر من أهم الوسائل التي تيسر من الاشتراك وعبر هاتفك يمكنك التواصل مع المنصة مع ترك مختلف البيانات المطلوبة واتباع التعليمات لتكون مشترك فعلي بالمسابقة.
- التواصل عبر الاستعانة الرسائل القصيرة والتي من خلالها ستقوم بالإرسال لرسالة تتضمن الكلمة حلم أو كلمة دريم، ومن ثم يتم التواصل السريع على الرقم المخصص لكل بلد، وفور أن يجاوب الشخص على التساؤل المطروح عليه بإجابة صحيحة يكون بذلك قد أصبح من المشاركين الفعليين بالمسابقة.
أرقام الهواتف لجميع الدول للمشاركة بالمسابقة
الأرقام الهاتفية للتواصل والاشتراك بالمسابقة هي:
- من مصر الاشتراك يتم باستخدام الرقم 9880 وهو الرقم المخصص لعملاء الشبكة أورنج.
- من البحرين التواصل الفوري على الرقم 94000 للاشتراك السريع.
- من اليمن التواصل يكون من خلال 2622.
التواصل عبر الرقم 90434 من اليمن.
- الرقم 6070 متاح للاشتراك من الإمارات.
- الاشتراك من داخل الأراضي السعودية على الرقم 650444.
- التواصل على الرقم 4141 من داخل الكويت.
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