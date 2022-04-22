الاتحاد الأوروبى: الأسبوعان المقبلان حاسمان فى الصراع بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نشرتها الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن المسئول الأوروبى، الذى لم تشر إلى اسمه، قوله إن موسكو قد تزيد من هذه الهجمات شرقى أوكرانيا والمناطق الساحلية فى البلاد، مضيفًا أن الأسابيع المقبلة قد تكون "حاسمة على الأرجح" بالنسبة للحرب مع روسيا، التى بدأت فى أواخر فبراير.

وأضاف المسئول: "هذه ليست حكاية خرافية بنهاية سعيدة وشيكة، أعتقد أنه من المحتمل أن نشهد زيادة كبيرة للغاية فى شدة الهجمات العسكرية الروسية فى الشرق، وأعتقد أننا على الأرجح سنرى تكثيف الهجمات العسكرية الروسية على طول الساحل".

وتابع المسئول الأوروبى : "أعتقد أننا سنرى الأسبوعين المقبلين حاسمين".