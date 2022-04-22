نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل كحك العيد الناعم ألذيذ بطريقة سهلة وبسيطة أفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

يعتبر ألكحك الذائب من المخبوزات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار وكثير من ربات المنازل تشتريه من الخارج ولكن سوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل ألكحك الذائب بأقل المقادير وأقل المكونات وبطريقة شهية ولذيذة أحلى من المحلات حيث يتميز ألكحك باحتوائه على كم هائل من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة. طريقة عمل ألكحك الذائب كيلو من الدقيق عالي الجودة بما يعادل ٧ كوب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف كبيرة من الحليب البودرة.

كوب من السمن.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من المحلب.

١/٣كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين كبار من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو العادية. طريقة تجهيز ألكحك نحضر إناء واسع ونضع به الدقيق ومعه الملح والحليب والبيكنج بودر والمحلب مع السمنة بحسب الكمية التي تم ذكرها نقوم بالتقليب بواسطة ملعقة من السيليكون حتى يصبح القوام متماسك ونقوم بفركه باليد ونتأكد من قوام العجينة بأن نقوم بتكويرها فإذا كانت خالية من أي شقوق فهذا يدل على أن العجينة ممتازة.

نقوم بوضع ملعقتين السكر مع ملعقة الخميرة على 1/٣ كوب الماء الدافئ وننتظر حتى تختمر الخميرة بشكل واضح لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق.

ثم نقوم بوضع الخميرة على المكونات ونجمع المكونات فقط على العجينة دون العجن مرة أخرى.

نترك العجينة ترتاح من ٣ إلى ٤ دقائق فقط.

ثم نقوم بحشو تلك العجينة عجوة أو ع حسب الرغبة.

ونقوم بتكويرها ونحضر البصامة ونقوم بعمل الأشكال المختلفة للكحك ويمكن استخدام الشوكة أيضًا لعمل الأشكال المختلفة من كلاحك.

نقوم بتسخين الفرن وندهن الصينية بواسطة السمنة أو الزبدة.

نقوم بوضع العجينة في الصينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ربع ساعة فقط.

نخرج ألكحك ونضع فوقه السكر المطحون حتى يعطي طعم مميز. عمر شويل - جدة خطوات عمل كحك العيد الناعم ألذيذ بطريقة سهلة وبسيطة أفضل من محلات الحلويات - ثقفني

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