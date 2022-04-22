الإعلام الأمنى العراقى: القبض على اثنين من الإرهابيين فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز إنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات العاملة فى بغداد من القبض على إرهابيين اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وذلك لانتمائهما لعصابات تنظيم داعش الإرهابى ويعملان بما يسمى قطاع شمال بغداد".

وأضافت أن الإرهابيين اعترفا بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما إلى جهة الطلب.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبى، الجمعة، تدمير عدد من المضافات ومجموعة من الدراجات النارية التابعة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى خلال عملية أمنية جنوب شرقى صلاح الدين.

وتهدف العملية إلى تفويت الفرصة على العناصر الإرهابية من اتخاذ هذه المناطق ملاذا لها لاستهداف القطاعات الأمنية.