جدة - نرمين السيد - أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى أمين سلام، أن المفاوضات التى قامت بها لجنة من وزارتى الاقتصاد والتجارة والمالية بلبنان مع البنك الدولى برئاسة سلام أسفرت عن وضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لشراء القمح بهدف تأمين الدقيق اللازم لصناعة الخبز فى ظل الأزمات التى أثرت سلبا فى توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية- الاوكرانية ووضع الدولار النقدى فى لبنان.





وأوضح سلام أن الاتفاق ينتظر حاليا موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على أن يستكمل المسار القانونى لهذا الملف فى مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس النواب. وأشار إلى أنه وقع التقرير النهائى للمفاوضات اليوم حول البرنامج الذى يهدف إلى تأمين الاستقرار فى توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطنى والحفاظ على السعر، حيث تم التوصل إليه بعد اجتماعات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية. وثمن سلام التجاوب السريع للبنك الدولى لدعم لبنان فى هذه المرحلة العصيبة التى يمر فيها، تحديدا فى موضوع الامن الغذائى، مضيفا أن التحديات الهائلة اللتى يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المساس بأمنه الغذائى وخبزه اليومى، موضحا أن الوزارة ستقوم بكل ما يلزم لحماية وتأمين الخبز كمادة استراتيجية، مؤكدا العمل على برامج عدة مع جهات دولية أخرى ستعلن تباعا، واصفا الأجواء بالإيجابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يعد قانونا للحصول على قرض من البنك الدولى لتأمين القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.