إطلاق مؤتمر دولى بجنوب إفريقيا الشهر المقبل لمكافحة عمل الأطفال

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى المؤتمر، وفقًا لبيان وزعه المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية فى أبيدجان، أكثر من 4 آلاف شخص ممثلين للحكومات والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات وعدد من الأطفال من أنحاء العالم، لمناقشة أفضل الممارسات فى هذا المجال، وتحديد أوجه القصور والإجراءات العاجلة التى يتعين اتخاذها لمكافحة عمل الأطفال.

ويأتى انعقاد المؤتمر فى مرحلة حرجة، فرغم التقدم الذى تحقق فى عدة مناطق من العالم، إلا أن 160 مليون طفل، بما يعادل طفل من كل 10 أطفال فى العالم، لا يزالون مرغمين على العمل، وهذا الرقم آخذ فى الارتفاع، وتهدد جائحة كوفيد بالقضاء على جهود سنوات من التقدم.