نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف آيفون 14 وأهم مواصفاته iPhone 14 وموعد إطلاقه رسميًا في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف آيفون 14 ، انتشرت الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة حول استعداد شركة أبل العملاقة إلى إطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الخاصة بها وهو هاتف أيفون 14 والذي يأتي بتصميم عملاق وإمكانيات جبارة غير مسبوقة، حيث جاءت السلسلة الجديدة للهواتف شاملة أربع طرازات جديدة، وهيiPhone 14 و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max. ، على أن يكون السعر الخاص بالهاتف مشابهًا بصورة كبيرة مع سعر أيفون 13 الذي أصدرته الشركة منذ فترة بسيطة وحظى بنسبة كبيرة من الإعجاب لعشاق هذا النوع من الهواتف، على أن يتراوح سعر الهاتف ما بين 800 إلى 1000 دولار حسب الفئات المختلفة، ويدعم مجموعة من الشرائح A16 Bionic، وغيرها من المتواجدة في سلسلة iPhone 13.

هاتف آيفون 14 وأهم مواصفاته

جاءت بناء على التسريبات التي حصل عليها الكثيرين من شركة أبل أنه من المتوقع أن تكون الكاميرا المطورة في هاتف أيفون 14 بدقة 48 ميجا بكسل، علمًا بأن باقي الأنواع والطرازات من الآيفون تحتوي على كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل، ومن المتوقع أن تكون الكاميرات الخلفية للهاتف الجديد متنوعة بين عدستين وثلاثة عدسات، على أن تكون المساحة التي تحتلها الكاميرات من الخلف أقل بنسبة 5 % عن هواتف آيفون 13، على أن تراعي شركة أبل تقليل إصدار طراز الميني لأنه لم يحقق المبيعات المرجوة منه، فتتضمن السلسلة الجديدة من الهاتف أربعة طرازات متنوعة مختلفة المقاسات بالنسبة للشاشة، فيكون هاتفين بمقاس 6.1 بوصة، وهاتفين بقياس 6.7 بوصة.

ألوان iPhone 14

من المتوقع أن تصدر شركة آبل هاتف آيفون 14 الجديد بالعديد من الألوان المميزة من أجل أن تنافس كبرى الشركات وتستمر في حصد الملايين من المستخدمين لأجهزتها، حيث أنه من المتوقع وفق التسريبات أن يصدر الجهاز بألوان وهي ” الأسود، الأبيَض، الذهبي، الوردي، الأحمر، الأزرق”، لكي ترضي الشركة كافة الأذواق من محبي وعاشقي منتجات أبل.

إمكانيات هاتف أيفون 14

سوف يأتي هاتف أيفون 14 بدقة عالية وإمكانيات متطورة غير مسبوقة في باقي الإصدارات، حيث يتيح إمكانية عرض الفيديو بدقة 8K، ليتيح إمكانية التصوير بدقة عالية والتقاط صور وفيديوهات مناسبة، وأكثر ما يميز الإصدار الجديد الحفاظ على تصميم الجهة الأمامية والشاشة، مع وجود نوتش يتضمن الكاميرا الأمامية، ويدعم الهاتف الجديد بصمة الوجه، وسوف يكون التصميم الجديد محتويًا على الكاميرا في ثقب داخل الشاشة مع ثقب أخر يشبه حبة الدواء ليشمل تقنيات بصمة الوجه، وإلى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق الهاتف بداخل الأسواق.

سعر هاتف آيفون 14 الجديد

نشرت العديد من التسريبات حول السعر المتوقع لهاتف آيفون 14 والذي من المتوقع أن يكون بالسعر التالي :