نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 العراق عبر موقع وزارة التعليم العراقية لجميع الفروع في المقال التالي
نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 العراق عبر موقع وزارة التعليم العراقية PDF يبحث عنها الالاف من الطلاب والطالبات من كافة المحافظات العراقية، حيث من المقرر أن تعلن نتائج القبول الموازي العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التعليم العراقية، كما يمكنك الاستعلام عنها من خلال موقع نتائجنا الذي يمكنك من تنزيل وتحميل نتائج القبول الموازي بصيغة كشوف PDF على جهازك للاطلاع على نتيجتك ونتيجة زملائك، ولتتمكن أيضا من معرفة النتيجة بشكل الكتروني خلال دقائق دون الحاجة للخروج من المنزل.
نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 العراق
ويمكنك استخراج نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 العراق عبر موقع وزارة التعليم العراقية الآن، وذلك بعد الإعلان عنها رسميا من قبل الجهات الرسمية المختصة بعد طول انتظار، حيث تم اعلان نتائج القبول الموازي على مستوى كافة الجامعات العراقية، ويمكن للطلاب الآن في كافة المحافظات “بغداد، بابل، النجف، الكرخ، القادسية، صلاح الدين،…” معرفة النتيجة من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وادخال البيانات المطلوبة، حيث تم الكشف عن قبول 22 ألف طالب من أصل 30 ألف طالب، وقد تم كشف الستار عن النتيجة بعد الاعلان عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية 2021/2022 بمختلف الكليات.
استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022
والآن نوضح لكم خطوات استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالاسم والرقم الامتحاني بسهولة في أقل من دقيقة، فقط اتبع ما يلي:
- قم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العراقية.
- اضغط على الأيقونة الخاصة بـ”نتائج القبول الموازي 2021/2022″.
- قم بادخال البيانات المطلوبة:”الاسم الرباعي، الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، تحديد اسم المحافظة”.
- قم بالضغط على “عرض النتيجة”.
- سيظهر لك هل تم قبولك أم لا.
الحدود الدنيا في كليات الطب التعليم الموازي 2022
والآن نضع بين ايديكم الحدود الدنيا في كليات الطب التعليم الموازي 2022 على مستوى الجامعات العراقية:
١_ طب بغداد : 99
٢_ طب الكندي : 98.8
٣_ طب المستنصرية : 98.50
٤_ طب النهرين : 98.67
٥_ طب البصرة : ٩٩.٥
٦_ طب الزهراء : 97.93
٧_ طب الموصل : 98.33
٨_ طب الكوفة : 98.33
٩_ طب تكريت : 98.17
١٠_ طب القادسية : 98.33
١١_ طب الانبار : 98.17
١٢_ طب العراقية : 98.33
١٣_ طب بابل : 98.67
١٤_ طب حمورابي : 98.33
١٥_ طب ديالى : 98.50
١٦_ طب كربلاء : 98.35
١٧_ طب ذي قار : 98.67
١٨_ طب كركوك : 98.50
١٩_ طب واسط : 98.64
٢٠_ طب ميسان : 98.17
٢١_ طب المثنى : 98.17
٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
٢٣_ طب نينوى : 98.00
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج القبول الموازي بالاسم 2021/2022 العراق عبر موقع وزارة التعليم العراقية لجميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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