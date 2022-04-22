طريقة تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي من الطرق التي يبحث عنها الكثيرين في الكويت رغبةً في الحصول على الأموال الخاصة ببيت الزكاة، ولكن لابد من توافر الشروط الخاصة باستحقاق الزكاة، فبيت الزكاة الكويتي هو أحد الهيئات الحكومية المؤسس عام 1982م، حيث يعمل على جمع الزكاة وتوزيعها بطرق شريعة غير مخالفة للدين الإسلامي، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص بيت الزكاة.

طريقة تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي ورابط التقديم

يُمكن لأي شخص التقديم على المساعدات الخاصة ببيت الزكاة الكويتي، وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

الذهاب مباشرة إلى رابط موقع بيت الزكاة الكويتي.

النقر على خانة الخدمات ثم أنقر على خدماتي ثم أنقر على تقديم مساعدة مالية.

بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة المتمثلة في الاسم والرقم المدني.

حدد المكان الخاص بالإقامة ورقم الهاتف والبنك ورقم الحساب.

إرسل المستندات المطلوبة ثم أنقر على خانة إرسال الطلب.

أخيرًا أنقر لقراءة كافة الشروط والأحكام ووافق عليهم.

الفئات المستحقة لمساعدات بيت الزكاة

هناك مجموعة كبيرة من الحالات التي تستحق المساعدات من قبل بيت الزكاة الكويتي وهما:

اليتامي وكبار السن.

الأشخاص الغارمون لتسديد الديون الخاصة بهك.

السيدات المطلقات والأرامل ومحدودي الدخل.

المهتدون للإسلام، والسجناء المأسورون.

الأشخاص المنكوبون ماليًا والعاطلون عن العمل.

ابن السبيل وبناء وترميم.

الاستعلام عن طلبات بيت الزكاة

يُمكنك الاستعلام عن جميع الطلبات المُقدمة لبيت الزكاة في الكويت عن طريق الآتي:

الانتقال مباشرة إلى رابط موقع بيت الزكاة الكويتي.

النقر على خانة استفسار ثم مساعدات اجتماعية.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة.

النقر على خانة بحث وسوف تظهر لك الطلبات.

أهداف بيت الزكاة الكويتي 2022

هناك بعض الأهداف الخاصة ببيت الزكاة الكويتي وهي: