أوكرانيا: القصف الروسى تسبب فى تدمير مجمع للجليد وشركة بمنطقة خاركيف

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الوزارة القول إن "حلبة التزلج على الجليد فى سالتوفسكى دمرت خلال قصف الروس، وأصابت قذيفة الجزء العلوى من المبنى".
وأشارت إلى أنه قبل بدء العدوان الروسى، استضاف المجمع بطولات فى التزلج والهوكى وكان يستوفى جميع معايير الاتحاد الدولى اللازمة.
وهذا ليس أول مجمع رياضى يتعرض للهجوم الروسى فى منطقة خاركيف ففى مارس الماضى، تم تدمير حوض السباحة الوحيد فى خاركيف الذى يتوافق مع المعايير الأولمبية.
وفى نفس السياق، أعلن مدير مركز رعاية الطوارئ فى المنطقة فيكتور زاباشت، أن حريقًا اندلع فى شركة فى كوروتيتش بالقرب من خاركيف بسبب القصف الروسى، وتوفى شخص واحد وأصيب آخر.
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