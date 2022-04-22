جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن هيئة الأمم المتحدة قولها إن عدد اللاجئين الأوكران قد تجاوز الآن 5.1 مليون بزيادة قدرها 48387 شخصًا عن يوم الخميس الماضى.
وأشارت القناة إلى أن 90% على الأقل ممن فروا هم من النساء والأطفال أن أغلب الذين غادروا موجودون الآن فى بولندا التى شهدت عبور 2.8 مليون شخص للحدود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين شخص فروا منذ بداية الحرب الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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