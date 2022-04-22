الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين شخص فروا منذ بداية الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن هيئة الأمم المتحدة قولها إن عدد اللاجئين الأوكران قد تجاوز الآن 5.1 مليون بزيادة قدرها 48387 شخصًا عن يوم الخميس الماضى.

وأشارت القناة إلى أن 90% على الأقل ممن فروا هم من النساء والأطفال أن أغلب الذين غادروا موجودون الآن فى بولندا التى شهدت عبور 2.8 مليون شخص للحدود.