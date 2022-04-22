الخارجية الروسية: نأسف لفقدان صفة مراقب فى منظمة الدول الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الروسية، فى بيانها الذى أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أنه فى 21 أبريل، تبنى المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية قرارًا بتعليق وضع روسيا كمراقب دائم فى منظمة الدول الأمريكية، والسبب هو الوضع فى أوكرانيا، نأسف لهذا القرار".

وأشار البيان إلى أن الغرض من هذه الوثيقة، التى روجت لها الدولتان فى الناتو والعضوتان فى منظمة الدول الأمريكية- الولايات المتحدة وكندا، هو إشراك دول أمريكا اللاتينية فى (ضجيجهما) المناهض لروسيا، لإثارة الخلاف مع موسكو، التى تتميز بعلاقات تاريخية مع هذه الدول".

وأضاف البيان: "نعلم أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى تعرضت لضغط غير مسبوق، وعدم الرغبة بسماع الحقيقة بشأن الوضع الحقيقى للأمور والخوف من أن مثل هذه المعلومات قد تؤثر على نتائج التصويت، مما دفع منظمى العملية لعدم السماح لمراقبنا الدائم فى منظمة الدول الأمريكية السفير أناتولى انطونوف بالحديث فى الاجتماع".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.