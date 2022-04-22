مأساة "الأطباء الأشقاء" في مصر.. حادث مميت وجنازة حاشدة

محمود وآية وآلاء.. 3 أشقاء سببت مأساتهم حالة من الحزن خيمت على المصريين خلال الساعات الماضية، بعد وفاتهم في حادث سير.

محمود عثمان، طالب بالسنة الرابعة في كلية طب الفم والأسنان في جامعة سيناء، ومعه بنفس الكلية في السنة الثانية شقيقته آلاء، بينما شقيقتهما آية فكانت قد تخرجت للتو من كلية الصيدلية بجامعة الدلتا.

وكان الثلاثة عائدين في سيارتهم من سيناء إلى دمياط، حيث عائلتهم في قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد، لكن السيارة انقلبت بهم في ترعة شرق الإسماعلية، فلقوا مصرعهم.

والد الضحايا أحمد عثمان، كان يعمل محاسبا في إحدى الدول العربية لمدة تخطت 20 سنة، وعاد لمصر قبل 4 أعوام فقط ليعيش مع أسرته ويفرح بتخرج أولاده الأطباء، ويفتتح لهم عياداتهم وصيدلياتهم، لكنه دفنهم بدلا من ذلك.

وقال الأب المكلوم لموقع "دوت الخليج": "أحتسب أولادي شهداء ولا أزكيهم على الله. والدتهم منهارة وفراقهم صعب، لكن هو قدر الله واختياره ولا بد أن نرضى به".

وأضاف أن "أهالي كل القرى المجاورة أتوا لتشييع جثامين أولاده، نظرا لسمعتهم الطيبة وتفوقهم الذي كان يشهد عليه الجميع".

وأوضح أن ابنته الكبيرة آية، كانت متفوقة للغاية وحصلت على تقدير امتياز من كلية الصيدلة بجامعة الدلتا، وكان ستعيّن معيدة.

وأضاف: "قبل الحادث بيومين ذهبت لشقيقها وشقيقتها في العريش لقضاء يومين معهما، وكانت العائلة في انتظارهم على السحور ليلة الأربعاء، حيث تحركوا من العريش بعد الإفطار، لكن القدر سبقنا إليهم".

وقال ياسر عثمان عم الضحايا لموقع "دوت الخليج"، إنه "لا يزال من غير المعلوم من كان يقود السيارة، لأن جميع الضحايا كانوا يجيدون القيادة ومعهم تراخيص بذلك".

وأوضح أنه كان يوجد زميل رابع معهم، لكنه أنقذ وهو الآن في المستشفى في حالة حرجة.

وأشار إلى أن آية، أكبر الضحايا سنا، كانت ستحتفل بخطبتها هذا الأسبوع، لكن بدلا من ذلك شارك الآلاف في جنازتها مع شقيقيها".