الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من القدس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسعة شبّان فلسطينيين من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتصدى لها الشبّان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الألعاب النارية صوب الجنود.
وخلال المواجهات، اعتقلت قوات الاحتلال محمد كمال عبيد من البلدة، عقب الاعتـداء عليه ورشه برذاذ الفلفل.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها.
وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي راس العمود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.