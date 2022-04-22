الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من القدس

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من القدساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسعة شبّان فلسطينيين من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتصدى لها الشبّان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الألعاب النارية صوب الجنود.

وخلال المواجهات، اعتقلت قوات الاحتلال محمد كمال عبيد من البلدة، عقب الاعتـداء عليه ورشه برذاذ الفلفل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي راس العمود.