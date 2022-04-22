برلماني روسي: لا نستبعد إجلاء مواطنينا من الغرب بسبب تزايد الـ«روسوفوبيا»

وقال كوساتشوف، خلال اجتماع لحزب" لروسيا الموحدة" حول مشكلة الغرب "روسوفوبيا": "لا أستبعد أنه فى بعض الحالات قد يكون من الضرورى إجلاء مواطنينا عندما يصبح من المستحيل الإقامة فى بلدان أخرى".
وأشار إلى أن هذه الفكرة قد تبدو راديكالية للبعض، "ولكن للأسف، فإن الوضع يتطور بسرعة ويتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية"، مُشددًا أنه "يجب أن نكون جاهزين لأى سيناريو".
كما أضاف البرلمانى الروسى أن "الروسوفوبيا" تُلاحظ حصريًا فى بلدان ما يسمى بالغرب.
كان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف قد لفت، فى وقت سابق، إلى موجة غير مسبوقة من الكراهية فى بعض دول العالم تجاه كل ما هو روسى.
كما أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكولكوفا، فى وقت سابق، أن انتهاك حقوق الروس على أساس جنسيتهم لوحظ فى جميع أنحاء العالم، وحجم العداء تجاه كل ما هو روسى غير مسبوق، "لدرجة أنه يمكن أن يطلق على هذه الظاهرة اسم المحرقة الجديدة"، بحسب قولها.
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