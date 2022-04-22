جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ينين قوله "فى الواقع، يقوم ضباط الشرطة يوميا باحتجاز أشخاص يشتبه فى كونهم متعاونين أو متواطئين مع روسيا، وعلى وجه الخصوص، تم مؤخرًا اعتقال 4 مخربين فى منطقة دنيبروبتروفسك".
وأضاف أنه حسب المعلومات المتوفرة لدينا، يكثف العدو نشر المخربين، بمن فيهم أعضاء ما يسمى بالحملات العسكرية الخاصة على أراضى أوكرانيا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية، ولهذا أؤكد على ضرورة اليقظة والمراقبة.
وفى الوقت نفسه، أعرب عن أمله فى أن تكون عطلة الأعياد الدينية سلمية وهادئة قدر الإمكان وتجنب الاستفزازات المحتملة كما دعا الجميع لمراعاة نظام حظر التجول والاستماع أيضًا إلى صفارات الإنذار التى يمكن أن تدق ناقوس الخطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية الأوكرانية تتهم روسيا بمواصلة نشر عناصر تخريبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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