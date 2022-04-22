لافروف: تصريحات كييف تشير لعدم حاجتها إلى المفاوضات مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إنه فيما يتعلق بكيفية تعامل أوكرانيا مع هذه الفرص "المفاوضات"، فمن الغريب جدًا بالنسبة لى أن أسمع تصريحات يومية من قبل ممثلى أوكرانيا، بما فى ذلك الرئيس ومستشاروه، الذين يشيرون إلى أنهم لا يحتاجون إلى هذه المفاوضات على الإطلاق، وأنهم استسلموا لمصيرهم".

وأضاف "لقد تعثرت "المفاوضات" الآن، لأنه قبل خمسة أيام، سلمنا اقتراحًا إلى المفاوضين الأوكرانيين، والذى تمت صياغته مع مراعاة التعليقات التى وردت فى ذلك الوقت، ولم يتم الرد عليها"، مؤكدًا أن "روسيا لا تعارض الدول التى اقترحتها أوكرانيا كضامنة لأمنها".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.