مسؤولة أممية: إفريقيا تحتاج لصوت أعلى بمجالس إدارة المؤسسات المالية

وقالت سونجوى، فى مقالة نشرتها اليوم صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، "إنه قد حان الوقت لقيام مؤسسات "بريتون ووذز"، حيث أن صندوق النقد والبنك الدوليين فى حاجة إلى إعادة التشكيل، من أجل إحداث تغيير والاستجابة لاحتياجات معظم دول العالم".
وأوضحت أن إفريقيا فى حاجة إلى أن يكون لها صوتا أعلى فى مجالس إدارة المؤسسات المالية ومنتديات صنع القرار، وأن تحظى بحجم أكبر من التدفقات المالية، مشيرة إلى أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ستكون اختبارا لهذا الأمر.
وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اقتصادات إفريقيا تأثرت بجائحة "كورونا" والتغيرات المناخية والصراعات والإرهاب والجفاف والفيضانات وأيضا المجاعات، مضيفة أن القدرة على الصمود تحتاج إلى استثمارات.
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