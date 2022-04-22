تونس: السفينة الغارقة بخليج قابس لا يوجد بها أى وقود ولا تشكل خطرا

جدة - نرمين السيد - وأضافت "البيئة التونسية"، فى بيان اليوم الجمعة، أن السفينة الغارقة لا تشكل أى خطر للتلوث حاليا، وأنه سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر فى إمكانيات انتشالها فى المرحلة القادمة.

يذكر أن سفينة الشحن التجارية ''إيكسلو'' الحاملة لعلم دولة غينيا الاستوائية غرقت بخليج قابس، ومحملة بنحو 750 طنا من مادة القازوال "الوقود"، وفقا لبيانات سابقة صادرة عن وزارة البيئة التونسية، وكانت فى طريقها إلى مالطا، حيث تعرضت السفينة لمشكلات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية، وطلبها من السلطات التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية، وإثر السماح لها بذلك لترسو على بُعد حوالى 7 كلم من سواحل خليج قابس، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها فى حدود ارتفاع مترين، وطلب طاقم السفينة المكون من 7 أشخاص من السلطات التونسية إجلائهم من على ظهر السفينة وتم التدخل وإنقاذ كامل الطاقم.