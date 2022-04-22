نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تمويل كوارا الميسر بدون كفيل وسريع في المقال التالي
رابط تمويل كوارا الميسر بدون كفيل وسريع للأفراد والمشتريات، إن شركة كوارا التمويلية تقدم تمويل ميسر قيمته 100 ألف ريال، وذلك التمويل يمكن طلب الحصول عليه شخصي أو للتسوق، أصبح الآن متاح للمواطنين سواء سعوديين أو غير سعوديين سداد احتياجاتهم من خلال تمويل كوارا، فإن تمويل كوارا يهدف إلي راحة المواطنين في المملكة من خلال الدعم المادي وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، فمن يرغب في الاستفادة من تمويل كوارا يجب أن يتبع الخطوات الموضحة عبر موقعنا الإلكتروني ثقفني، فسوف نذكر للمواطنين شروط ومزايا الحصول علي تمويل كوار الميسر للأفراد والمشتريات في المملكة.
خدمة تواصل معنا الإلكترونية للمواطنين
إن شركة كوارا التمويلية أعلنت عن مزايا طلب تمويل كوارا الشخصي، كما ذكرت شروط أهلية الحصول علي تمويل كوارا الميسر، فإن الشركة أتاحت للمواطنين خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني وهي تواصل معنا، فتلك الخدمة تسمح لللمواطنين بالتواصل مع خدمة العملاء، كما أن من خلال تلك الخدمة يمكن للمستفيد الاستفسار عن المعلومات، بالإضافة إلي حل أي مشكلة تواجهه أثناء طلب التمويل إلكترونيا، التواصل يكون من خلال استخدام أحد الطرق التالية:
- ذكرت الرقم الموحد فهو رقم مجاني 8001188999.
- استعمال خدمة البريد الإلكتروني لخدمة العملاء للشركة.
- الوصول لأحد مقرات الشركة في حالة التعثر في استخدام أحد الطرق الأخري.
رابط تمويل كوارا الميسر بدون كفيل
- الدخول علي رابط تمويل كوارا الميسر والسريع بدون كفيل للمواطنين.
- الضغط علي أيقونة تقديم الطلب إلكترونيا للمواطنين.
- إدخال اسم المستفيد ثلاثي مع رقم الهوية الشخصية له سواء سعودي أو مقيم.
- تحديد جنسية المستفيد من التمويل.
- تسجيل تاريخ ميلاد المواطن المقدم علي التمويل.
- كتابة رقم هاتف المستفيد للتواصل بين المنصة والعميل.
- تحديد المنطقة والمدينة التي يسكن ويقيم فيها داخل المملكة.
- ذكر البنك التي يأخذ منه الراتب الشهري المحول .
- إدخال قيمة راتب المستفيد الشهرية.
- الضغط علي أيقونة القطاع التي يعمل فيه المستفيد من التمويل.
- يقوم المواطن بكتابة التاريخ الذي بدء به العمل.
- الرد علي سؤال هل لدي المستفيد التزامات مالية في أي جهة أخري.
- الضغط علي إرسال.
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