نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Vivo X Note وسعره في الأسواق في المقال التالي

شركة فيفو قدمت هاتفها Vivo X Note العملاق بمزايا حديثة حيث بدأت فيفو بتطوير وتجديد هواتفها بشكل مختلف، وقامت باستخدام أقوى معالج يقوي شبكات 5G وهو أفضل معالج حاليا، بالإضافة لشاشة كبيرة أموليد، بطارية تشحن بشاحن لاسلكي وبسرعة عميقة. مواصفات هاتف Vivo X Note فيفو X Note يحتوي على شاشة LTPO-OLED ذات دقة +2K، و7 بوصة، وتفعيل الصورة ١٢٠ هرتز.

المعالج الخاص بالهاتف من الجيل الأول وهو كوالكوم Snapdragon 8، معه ذاكرة سعة ١٢، و٨ جيجا بايت، وسعة الذاكرة الداخلية ٢٥٦، و٥١٢ جيجا بايت.

تمتاز كاميرا الهاتف بكاميرا رباعية وتعمل الكاميرا الأساسية بدقة خمسين ميجا بيكسل، ولها عدسة واسعة جدا بدقة ٤٨ ميجا بيكسل، ولها كاميرا بورتيرية، وزووم بدقة ١٢ ميجا بيكسل، وزووم بصري 5x.

روجت الشركة الصينية للموبايلات الذكي الحديث،اعتمادها على كاميرات ذات تقنية وليس T*، فهي تعمل علي التقليل من التوهج والظلال.

يتيح برنامج معالج الصور الخاص بموبايل فيفو، V1 الوضع الليلي يتعرف علي الوجه بشكل أفضل في الصور الجماعية حتى إذا كانت الصورة تحتوي على ثلاثين شخصاً.

يتميز موبايل فيفو امس نوت بدعمه شبكات 2G,4G,5G مما يجعل قوة التغطية قوية حتى في الأماكن قليلة التغطية.

مقاومة الموبايل للمياه، فتلك ميزة رائعة تجعلك مطمئن على هاتفك في حالة وقوعه في الماء.

وصف الموبايل من حيث الشكل: طول الهاتف 168.8مم عرض الهاتف يتميز الموبايل بأنه عريض إلى حد ما، 80.3مم. سُمك الهاتف يتميز هاتف فيفو بسُمك رفيع 8.4 مم. وزن الهاتف 216 تقريبا.

نظام تشغيل الموبايل هو اند رويد 12، حجم الشاشة هو 7 بوصة، تتمتع بدقة الوضوح والمشاهدة، 3080 بيكسل، تشكل الشاشة 89٪من المساحة الكاملة من حجم الهاتف.

يدعم هاتف فيفو تشغيل 2 شريحة من النانو Sem.

يوجد فلاش بالكاميرا الخلفية، ولا يوجد مع الكاميرا الأمامية.

يتميز بوجود راديو، بلوتوث، واي فاي، خدمات الجي بي أس، خاصية عزل الضوضاء أثناء الاتصال.

توجد البصمة من الجهة السفلية من الشاشة.

للهاتف ثلاثة ألوان: اللون الأسود، اللون الأزرق، وكذلك اللون الرمادي.

سعر هاتف فيفو اكس نوت Vivo X Note في مصر هو 19 ألف جنيه مصري. عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Vivo X Note وسعره في الأسواق - ثقفني

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