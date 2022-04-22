طريقة الاعتراض على حساب المواطن الدفعة 53 شكوى مبلغ الدعم أو الأهلية

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية الاعتراض على حساب المواطن الدفعة 53 لمن لديهم مشاكل في الدفعات سواء من لم يصرف لهم الدعم أو من صرف لهم الدعم لكن مبلغ حساب المواطن كان أقل من المستحق. وتستمر هذه العملية خلال الفترة التي حددها البرنامج. والمعروف أن فترة اعتراض حساب المواطن تبدأ من يوم 15 في الشهر الميلادي وتستمر حتى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة محل الشكوى. ويمكن متابعة شكوى حساب المواطن ومعرفة الرد على الشكوى خلال مدة الرد على اعتراض حساب المواطن.

حل مشكلة الدفعة مرفوضة ومعلقة

في بعض الحالات تظهر رسالة إلى المستخدم بعد تسجيل دخول حساب المواطن تفيد أن الدفعة إما مرفوضة أو مدفوعة ولم تصل إلى الحساب. ولكل حالة من الحالتين إجراءات وخطوات يجب العمل عليها. في حالة الدفعة مدفوعة ولم تصل إلى الحساب يجب أن نتبع ما يلي:

تسجيل دخول حساب المواطن .

. الضغط على حالة الاستحقاق.

اختر تقديم شكوى على الدفعة الحالية ومتابعة الإجراءات.

أما في حالة الدفعة مرفوضة فهذا يعني وجود مشكلة في الحساب البنكي. وهنا عليك أولا التواصل مع البنك للتأكد من عدم وجود مشكلة في الحساب. وفي حالة التأكد من أن الحساب البنكي والآيبان صحيح قم بما يلي:

يتم تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

الانتقال إلى حالة الاستحقاق.

ومن ثم اضغط على أيقونه تأكيد الحساب البنكي.

في حالة وجود مشكلة في الحساب البنكي يمكن تغيير الحساب البنكي أو يمكن تغيير الآيبان.

الاعتراض على حساب المواطن

كما سبق القول فإن الاعتراض على مبلغ حساب المواطن. أو الاعتراض على عدم الأهلية متاح خلال مدة زمنية محددة. وفي حالة مرور 90 يومًا على الدفعة لا يمكن تقديم الاعتراض عليها ويتم الاعتراض على المدفوعات عبر الخطوات التالية :