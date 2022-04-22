نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد اجازه عيد الفطر للطلاب والموظفين وموعد عيد الفطر المبارك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد اجازه عيد الفطر 2022 هكذا تركزت عمليات البحث في الفترة الحالية لمعرفة عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك وخاصة مع تحديد بدء الإجازة الرسمية في المملكة العربية السعودية من يوم 25 رمضان 1443 وصدور نبأ عاجل بتمديد الإجازة وزيادة أيام إضافية لقطاعات بعينها، وفي سياق متصل، أعلنت جمهورية مصر العربية عن إجازة تستمر حتى 9 أيام بعد قرار رئاسة الوزراء تمديد اجازه عيد الفطر 1443.

تمديد اجازه عيد الفطر 2022

جاء تمديد اجازه عيد الفطر في المملكة العربية السعودية تيسيرًا على طلاب وطالبات المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، حيث كان قد أعلن بدء إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة بداية من 25 رمضان 1443 وتم تمديد الإجازة للطلاب لتبدأ في 21 رمضان.

كما كان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر تعليماته بشأن مد إجازة عيد الفطر 2022 لتبدأ في 20 إبريل الحالي لطلاب المراحل الدراسية المختلفة للمدارس والجامعات، وتنتهي في يوم 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، في حين يبدأ القطاع الخاص والعام داخل المملكة إجازة عيد الفطر من يوم 25 رمضان الموافق 26 مايو 2022.

وفي سياق متصل أعلنت جمهورية مصر العربية عن إجازة رسمية لكافة القطاعات في عيد الفطر تستمر 9 أيام بعد إضافة أيام العطلات الرسمية، لتبدا في 30 إبريل الحالي وتنتهي في 5 مايو القادم 2022 احتفالًا بعيد العمال وإجازة عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2022

أيام قليلة ويودع المسلمون شهر رمضان المبارك لاستقبال أول أيام عيد الفطر، حيث بدأت الجمعية الفلكية المصرية في تقدير حسابتها الفلكية؛ لتعلن أن يوم الإثنين الموافق 2 مايو من عام 2022 هو أول أيام عيد الفطر في جمهورية مصر العربية.

علاوة على ذلك، تنتظر المملكة العربية السعودية استطلاع هلال شهر شوال لإعلان موعد عيد الفطر 2022 في السعودية، في حين حددت يومي 1 و2 مايو ليكون أحدهما أول أيام عيد الفطر.

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متي تبدا اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بيان بشأن تحديد موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي، على أن تكون إجازة مدفوعة الأجر تبدأ في يوم السبت 30 إبريل الحالي 2022 وتنتهي في يوم الخميس 5 مايو 2022 يتخللها أيام العطلات الرسمية.

تم تحديد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 2 و 3 مايو 2022 وهما أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويترك الأمر لمسئولي القطاع الخاص حال تطلب العمل نزول العمال في الأيام المتبقية من الإجازة الرسمية المعلن عنها ليكون العمل بأجر إضافي.

تمديد إجازة عيد الفطر جاء تيسيرًا على العاملين والطلاب حيث تم الإعلان عن إجازة طويلة لعيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية ولمدة 17 يوم لطلاب المملكة، بداية من 20 إبريل وحتى 7 مايو، كما وصل عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر إلى 9 أيام متتالية بأجر كامل.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول قرار زيادة الإجازة في عيد الفطر المبارك 2022، كما تعرفنا على موعد عيد الفطر1443.