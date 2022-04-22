نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية استعلام نتائج الرخص المهنية للمعلمين 2022 في المقال التالي
استعلام نتائج الرخص المهنية ، حيث يهدف الترخيص المهني للمعلمين من الجنسين في المملكة العربية السعودية إلى تحسين العملية التعليمية وتحقيق رؤية المملكة بحلول عام 2030. يركز هذا الترخيص أيضًا على جميع المعارف التي يحتاجها المعلمون لتزويد الطلاب بفرص تعليمية عالية الجودة والتعرف على جميع المهارات التعليمية وإنشاء بيئة تعليمية داعمة للطلاب ، لذلك دعونا نتعرف على خطوات استعلام نتائج الرخصة المهنية.
استعلام نتائج الرخص المهنية 2022
- تتوفر الدرجات الآن ويمكن لجميع المعلمين الوصول إلى رابط إلكتروني مخصص من هيئة تقويم التعليم والتدريب ، والذي يمكن الوصول إليه بسهولة في خطوات متعددة. اتبع هذه الخطوات:
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع اختبار الترخيص المهني للمدرس.
- بعد ذلك ، انقر فوق زر تسجيل الدخول في الوصول الموحد.
- سيُطلب منك إدخال كلمة المرور واسم المستخدم والرمز.
- بعد التحقق من صحة البيانات المطلوبة ، انقر فوق زر تسجيل الدخول.
- بمجرد ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة ، انقر فوق زر النتائج وستظهر نافذة أخرى تعرض النتائج.
معايير الرخصة المهنية
أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على المعلمين استيفاؤها للتقدم للحصول على التراخيص المهنية ، ومنها:
- يجب أن يكون المدرسون حديثي التخرج.
- يشترط ألا تزيد مدة سريان الترخيص على ثلاث سنوات.
- سجل المتقدمون أكثر من 50 إلى 69 في اختبار القدرات.
- كما شاركت في امتحانات الترخيص المهني واجتازت ، أكثر من 80 في المجموع.
- يجب أن تصل إلى غرفة الفحص في الوقت المحدد.
- يجب على المشاركين ارتداء الزي الرسمي.
المتقدمين على اختبار الرخص المهنية
- والجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحان الترخيص المهني في المملكة العربية السعودية وصل إلى ما يقرب من مئتي ألف متقدم ومتقدمة من المعلمين. وكشف مكتب تقويم التعليم والتدريب بأن عدد المتقدمين لامتحان المقر الرئيسي (الاختبار التحريري) بلغ 84.500 مدرس و 95.700 معلمة، حيث أجري في ( 103) المقر الرئيسي في جميع المدن والمحافظات
- هذا ويمتد الاختبار من 23 إلى 27 فبراير 2022 ، ويستهدف المعلمات والمعلمات العاملات ، وكذلك الراغبين في ممارسة مهنة التدريس في القطاعين العام والخاص بالمملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آلية استعلام نتائج الرخص المهنية للمعلمين 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.