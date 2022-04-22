آلية استعلام نتائج الرخص المهنية للمعلمين 2022

استعلام نتائج الرخص المهنية ، حيث يهدف الترخيص المهني للمعلمين من الجنسين في المملكة العربية السعودية إلى تحسين العملية التعليمية وتحقيق رؤية المملكة بحلول عام 2030. يركز هذا الترخيص أيضًا على جميع المعارف التي يحتاجها المعلمون لتزويد الطلاب بفرص تعليمية عالية الجودة والتعرف على جميع المهارات التعليمية وإنشاء بيئة تعليمية داعمة للطلاب ، لذلك دعونا نتعرف على خطوات استعلام نتائج الرخصة المهنية.

استعلام نتائج الرخص المهنية 2022

تتوفر الدرجات الآن ويمكن لجميع المعلمين الوصول إلى رابط إلكتروني مخصص من هيئة تقويم التعليم والتدريب ، والذي يمكن الوصول إليه بسهولة في خطوات متعددة. اتبع هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع اختبار الترخيص المهني للمدرس. بعد ذلك ، انقر فوق زر تسجيل الدخول في الوصول الموحد. سيُطلب منك إدخال كلمة المرور واسم المستخدم والرمز. بعد التحقق من صحة البيانات المطلوبة ، انقر فوق زر تسجيل الدخول. بمجرد ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة ، انقر فوق زر النتائج وستظهر نافذة أخرى تعرض النتائج.

معايير الرخصة المهنية

أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على المعلمين استيفاؤها للتقدم للحصول على التراخيص المهنية ، ومنها:

يجب أن يكون المدرسون حديثي التخرج. يشترط ألا تزيد مدة سريان الترخيص على ثلاث سنوات. سجل المتقدمون أكثر من 50 إلى 69 في اختبار القدرات. كما شاركت في امتحانات الترخيص المهني واجتازت ، أكثر من 80 في المجموع. يجب أن تصل إلى غرفة الفحص في الوقت المحدد. يجب على المشاركين ارتداء الزي الرسمي.

المتقدمين على اختبار الرخص المهنية