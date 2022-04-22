نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 2022 وأسماء المقبولين في وزارة الدفاع tajnid في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 2022 من أبرز الكلمات البحثة حاليًا لدى كل من تقدم لشغل الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الدفاع السعودية، خاصة مع بدء الإعلان عن ظهور النتائج الأولية للترشيحات للمتقدمين ممن توافرت فيهم شروط التقديم، والتي أعلنت على بوابة التجنيد الموحد التابعة للقوات المسلحة، ويمكن الآن معرفة أسماء المقبولين مبدئيا عبر رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443.

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 2022

تم إطلاق رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 2022 في يوم 21 إبريل 2022 الموافق 20 رمضان 1443 لتسهيل الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئيًا، ذلك ضمن ترشيحات وزارة الدفاع للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الدفاع والتي تم التقديم فيها من خلال بوابة التجنيد الموحد التابعة للقوات المسلحة.

يمكن لكل من تقدم عبر رابط بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع الاستعلام عن اسمه وما إن كان ضمن كشوف المقبولين بشكل مبدئي أم لا، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:

“رابط بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة“

طريقة الاستعلام عن القبول في وزارة الدفاع

بعد الإعلان عن أسماء المقبولين في الوزارة يبحث كل متقدم عن رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي ومن الجدير بالذكر ما أشارت الوزارة إليه بأن تلقي لقاح فيروس كورونا شرط أساسي لقبول الطلب.

حيث يمكنهم بعد ذلك اتباع خطوات الاستعلام عن القبول في وزارة الدفاع على النحو التالي:

أولاً قم بزيارة الرابط الرسمي لبوابة القبول والتجنيد الموحد السابق عرضه.

بعد ذلك قم بتسجيل بيانات المتقدم وهي (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق – رقم التسجيل).

ثم اضغط على زر “استعلام“.

وفي حالة ظهور عبارة “تم ترشيحك” اتبع الخطوات التالية:

سيتم الانتقال إلى نموذج تسجيل للبيانات قم باستكمال البيانات المطلوبة.

ثم قم بحجز موعد في أقرب مركز للتجنيد لاستكمال تقديم الأوراق.

في حالة ظهور خانة فارغة بجوار الاسم يتم الانتظار لحين الاطلاع على الطلب وإصدار قرار مبدئي من حيث قبول الترشيح أم لا.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 1442

قامت وزارة الدفاع بالمملكة مؤخرًا بالإعلان عن رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين مبدئيًا ضمن وظائف الوزارة بالسعودية، وذلك عبر رابط استخراج نتيجة القبول 1443 لتبدأ مرحلة استكمال بيانات المقبولين للوصول إلى مرحلة القبول النهائي.

كما أكدت الوزارة عبر رابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، أنه في حالة التخلف عن حجز موعد بأقرب وحدة تجنيد للشخص المقبول مبدئيًا واستكمال بياناته وتقديم الأوراق المطلوبة، يعد تنازلًا منه عن حقه في الوظيفة التي تقدم لها.

وعليه فقد شددت الوزارة على ضرورة الاستعلام عن أسماء المقبولين وبدء استكمال البيانات وانتظار الإعلان عن أسماء المقبولين نهائيًا.

يمكن الاطلاع على كشوف أسماء المقبولين بشكل أولي على أن يقوم كل من يجد اسمه بسرعة استكمال البيانات المطلوبة والتوجه إلى أقرب مركز تجنيد؛ لتسليم المستندات المطلوبة، فقط ابحث عن اسمك في الصور التالية:

وبذلك نكون قد تعرفنا على رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع لتسهيل عملية البحث عن أسماء المقبولين مبدئيًا ضمن الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الدفاع السعودية، على أن يتم استكمال بيانات المقبولين والانتظار لحين الإعلان النهائي عن من تم قبولهم وبدء إجراءات التوظيف الرسمية.