نقدم لكم من خلال هذه المقالة احدث جهاز طرحته الشركة الصينية oppo في الأيام القيل الماضية، لقد قامت شركة oppo لقد غزت الشركة الصينية السوق المصري من خلال طرحها عدة إصدارات من الموبايلات الخاصة بالشركة الصينية، ولقد ركزت الشركة من خلال طرحها عدة إصدارات من الهواتف المحمولة التي تنتجها الشركة، أن تتناسب مع السوق المصري من حيث الفئات الاقتصادية المختلفة، فاليوم نجد شركة oppo الصينية، حجزت لها مكانة مميزة لدى المستخدمين من كافة الفئات الاقتصادية المختلفة في السوق المصري للموبايلات، من خلال السطور القادمة سنوضح لكم مواصفات وعيوب وسعر موبايل oppo Reno 7 pro 5G.

أهم مواصفات موبايل oppo Reno 7 pro 5G

سعة التخزين: 256 جيجا.

رامات: 8/12 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية :ثلاثية الأبعاد 13+13+50 م،ب.

الكاميرا الأمامية: 32 م،ب.

البطارية: 4500 أمبير.

نظام التشغيل الموبايل: اندر ويد 11.0.

وزن الموبايل: 180 جرام صمم الموبايل بشكل أنيق وخفيف.

بصمة الموبايل: يحتوي الجهاز على بصمة في أسفل الشاشة.

سماعة الأذن: لا يوجد به فتحة لسماعة الأذن التقليدية.

الشحن: تمتاز وصلة usb الخاص بالموبايل بالشحن السريع 65 واط.

ألوان الموبايل: يوجد منه ثلاثة ألوان: اللون الأسود الأنيق. اللون الأزرق. اللون الذهبي الملكي.

ميكروفون ثانوي: يعمل هذا الميكروفون على صوت عزل الضوضاء الذي حولك أثناء اتصالك.

تحديد الموقع: يعمل هذا الموبايل على تحديد موقعك.

الواي فاي: يدعم تشغيل خدمة الواي فاي بجودة عالية، مع توفير البيانات المستهلكة.

شبكات الاتصال: يدعم شبكة اتصالات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

عدد الشرائح: يدعم الجهاز تشغيل شريحتين في نفس ذات الوقت من نانو سليم.

خامة الموبايل: صنع الموبايل من واجهة زجاج غورلا القوى الذي يمتاز يتحمل الصدمات، مع إطار صنع من الألومنيوم، وظهر الموبايل صنع من الزجاج أيضاً.

البلوتوث: يدعم الموبايل خدمة البلوتوث إصدار v.5 .

وصلة usb تمتاز بأنها من نوع type c.2.0.

قوة شبكة الموبايل: يمتاز هذا الجهاز بقوة شبكته لأنه يدعم شبكة الجيل الخامس.

يمتاز بتصوير الفيديوهات بجودة الفور كي.

سعر موبايل Oppo Reno 7 Pro 5G

سعر الموبايل نسخة 256 جيجا في مصر تقريباً ما يعادل 9000 جنيهاً مصرياً.