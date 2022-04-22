بوتين يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى أخبر رئيس المجلس الأوروبى أنه بعد تحرير ماريوبول، أصدر أمرًا بإلغاء الهجوم على آزوفستال، وضمان الحياة لكل من ألقى سلاحه.

وجاء فى بيان الكرملين الذى أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أنه بعد تحرير ماريوبول، ولأسباب إنسانية، صدر أمر بإلغاء الاعتداء على المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال، فى الوقت نفسه، يُكفل لجميع جنود القوات المسلحة الأوكرانية ومقاتلى الكتائب الوطنية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا أسلحتهم الحياة والمعاملة اللائقة وفقًا للقانون الدولى وتوفير الرعاية الطبية المؤهلة، لكن نظام كييف لا يسمح باغتنام هذه الفرصة".

وأضاف البيان: "أن الرئيس بوتين أوجز تقييماته الأساسية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس، كما تحدث الرئيس الروسى عن الإجراءات المتخذة بشكل مستمر لحماية السكان المدنيين وفتح الممرات الإنسانية يوميا وإعلان نظام الصمت من أجل إخلاء آمن للمدنيين من منطقة القتال".

ولفت بوتين إلى التصريحات غير المسؤولة لممثلى الاتحاد الأوروبى حول الحاجة إلى حل الوضع فى أوكرانيا بالوسائل العسكرية، فضلاً عن تجاهل جرائم الحرب العديدة التى ارتكبتها قوات الأمن الأوكرانية، إذ أوضح البيان أنه "يمكن لبروكسل أن تؤثر على سلطات كييف لإجبارها على وقف القصف المكثف على منطقة دونباس وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى".