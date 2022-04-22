الأمن الروسى يعلن إحباط هجوم إرهابى على قافلة إنسانية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر الأمن الروسى، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن قواته اعتقلت مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين قصفوا بناء على تعليمات من هيئة الأمن الأوكرانى لمهاجمة قافلة إنسانية وعسكريين روس باستخدام سيارة مفخخة، مؤكدا أنه تم فتح قضية جنائية ضد الأعضاء المحتجزين.

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