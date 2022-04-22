عشرات الإصابات فى اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بباحة الأقصى

جدة - نرمين السيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، ظهر الجمعة، تسجيل عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى، حيث شارك نحو 150 ألفا فى صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، ثم بدأ عشرات الآلاف من سكان الضفة الغربية المحتلة المغادرة بعدها، فى حين أن سلطات الاحتلال كانت حددت بقاءهم فى القدس الشرقية المحتلة حتى الخامسة عصرا بسبب الإغلاق.





ووفقًا لقناة "العربية"، استخدمت القوات الإسرائيلية قنابل غاز عبر طائرة مسيرة فى باحات المسجد الأقصى. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطينى تسجيل 31 إصابة بين صفوف المصلين فى هذه المواجهات المتواصلة فى الأراضى الفلسطينية منذ بدء شهر رمضان. وأكد الهلال الأحمر الفلسطينى أنه قد "تم تقديم الإسعاف الأولى لـ14 من المصابين، ونقلهم للمستشفى، وباقى الاصابات تم علاجها ميدانيا". وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، قال مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة فى محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية، مشيرا إلى استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص المطاطى وقنابل الصوت والغاز. وقالت مصادر طبية إن نحو 31 فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال تجدد المواجهات فى ساحات المسجد الأقصى بين العشرات من الشبان والقوات الإسرائيلية. ورغم إعلانها توقف اقتحام المستوطنين حتى نهاية شهر رمضان، إسرائيل قد أبقت على قيودها بشأن عمر المصلين الذين يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى، فيما تجددت المواجهات عقب وصول عشرات الحافلات من مدن الداخل لأداء صلاة الفجر والاعتكاف فى المسجد.

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