تونس تناقش أولويات العمل التنموى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيد، اليوم الجمعة، مع كل من أوديلى ريناد رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية واكنومى أدسينى رئيس البنك الإفريقى للتنمية على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل الجارى، حيث تم مناقشة أولويات العمل التنموى فى تونس خلال المرحلة المقبلة.





كما ناقش الاجتماع المجالات التى سيتم التركيز عليها سواء فى إطار رؤية تونس الاستراتيجية 2035 أو فى إطار المخطط التنموى (2023- 2025).

وأكد وزير الاقتصاد التونسى، أن هذه المجالات يمكن أن تشكل أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية، فضلا عن المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، والمجال الصحى خاصة فى مستوى البحث والتجديد وصناعة الأدوية ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المؤسسات الصغرى، والمتوسطة وغيرها من المجالات.

كما استعرض الوزير التونسى أبرز ملامح البرنامج الإصلاحى، الذى وضعته الحكومة، بهدف الرفع من نسق النمو وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية الضرورية لمجابهة التحديات والصعوبات القائمة المالية والاجتماعية، معربا عن الرغبة والحرص على مزيد من تعزيز التعاون مع المؤسستين الماليتين اللتان تعدان اليوم من أبرز الشركاء الماليين لتونس.

وأكدت كل من رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك الإفريقى للتنمية الاستعداد لمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادى مستدام وناجح.

من ناحية أخرى، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيد، اليوم الجمعة، ايسوبيل كلومين نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) المكلفة بالسياسات والبرمجة، بهدف استعراض وتقييم التعاون القائم بين الجانبين ولتباحث برامج عمل الفترة القادمة.