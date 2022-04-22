كيفية التسجيل في منصة أصيل المالية من أبرز ما يبحث عنه المستثمرون والمتداولون في المملكة. فهي من أهم منصات الاستثمار في القطاع العقاري وهي مصرحة من قبل سوق المال السعودي ضِمن مُختبر التقنية المالية. وقد تأسست المنصة لتكون متوافقة مع برنامج تطوير القطاع المالي من ضمن مبادرات رؤية 2030، وهي أول منصة استثمار جماعي للعقار حيث يحظى السوق العقاري بسجل حافل من التطور والنمو.

منصة أصيل المالية

عبارة عن شركة تقنية مالية مصرحة من هيئة المال السعودية. وتعمل المنصة على منهجية الاستثمار الجماعي بالأصول العقارية، من أجل تحقيق عوائد مناسبة للمستثمرين من خلال الاستثمار في الفرص العقارية. فيتم طرح الفرص العقارية على المنصة، وعرض المعلومات التي توضح حالة الفرصة العقارية والمعلومات ويكون الاستثمار إلكتروني وتقدم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمجال العقاري وهي:

التطوير العقاري من خلال الاستثمار بالفرص المطروحة عند التسجيل وتعبئة نموذج المستثمر.

تطوير البنية التحتية طرح الفرص الاستثمارية المميزة عليها. عبر الاستحواذ على العقارات الجاهزة أو المؤجَّرة بعوائد دورية محفِّزة للاستثمار فيها.ومن ثم التخارج منها خلال مدة زمنية محددة وتوزيع.

العقارات المدرة للدخل . من خلال طرح الفرص الاستثمارية المميزة عليها. والاستحواذ على العقارات الجاهزة أو المؤجرة بعوائد دورية محفِّزة للاستثمار فيها.ومن ثم التخارج منها خلال مدة زمنية محددة وتوزيع.

كيفية التسجيل في منصة أصيل المالية

يشغل الاستثمار بال الكثيرين ويمكن الاستثمار اليوم بأمان إلكترونيًا بعد التسجيل في منصة أصيل:

الدخول إلى رابط منصة أصيل

النقر على أيقونة تسجيل الدخول أعلى الصفحة الرئيسية.

اكتب الاسم الأول والأخير بشكل صحيح بالأماكن المحددة .

إدخال البريد الإلكتروني وتسجيل رقم الهاتف وتحديد رمز اتصال الدولة.

ثم النقر على تسجيل.

كيفية الاستثمار في منصة أصيل

البدء في تسجيل الدخول

ثم شحن الرصيد المالي

البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة لأولوياتك المالية.

الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالمنصة.

متابعة الاستثمار من خلال لوحة التحكم الشخصية لكل مستثمر.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول كيفية التسجيل في منصة أصيل المالية المرخصة من هيئة سوق المال السعودي لبدء الاستثمار الجماعي العقاري وذلك بعد نمو سوق العقارات بقوة في المملكة