نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطلة البنوك السعودية في عيد الفطر ومواعيد عمل ابنوك في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عطلة البنوك السعودية في عيد الفطر المبارك 1443 من الموضوعات التي ازدادت معدلات البحث عنها خلال الأيام القليلة الماضي خاصة مع بداية العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك، كما أعلن البنك المركزي السعودي عن موعد بدء إجازة عيد الفطر للبنوك 2021 في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية مما دفع الكثير من العاملين في المصارف بالتساؤل عن الإجازات، لذلك وضح البنك السعودي تاريخ بدء وانتهاء الإجازة كما وضح أن الإجازات تختلف من بنك لآخر ومن فرع لآخر فهناك بعض الفروع لا تغلق في الإجازات لضمان سير الأعمال المصرفية، فتابعونا لمعرفة موعد عطلة البنوك السعودية في عيد الفطر المبارك 2022.

عطلة البنوك السعودية في عيد الفطر

دائماً ما يختص البنك المركزي السعودي بتنظيم عمل المصارف في المملكة العربية السعودية من الناحية الإدارية أي يقوم بتحديد مواعيد العمل ومواعيد بدء وانتهاء الإجازات والعطلات الرسمية للدولة كعطلات عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وغيرها من المناسبات والعطلات الرسمية مدفوعة الآجر لذلك ترقب العديد من المواطنين قرار البنك المركزي في عطلة البنوك السعودية في عيد الفطر 1443.

أقر البنك المركزي السعودي أن الإجازة الرسمية للعيد في مختلفة بنوك المملكة سواء البنوك الحكومية منها أو الخاصة ستبدأ في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك 1443 الموافق اليوم التاسع والعشرين من شهر إبريل 2022، على أن تستمر الإجازة لمدة 4 أيام فقط أي ستنتهي العطلة ويعود دوام البنوك السعودية في اليوم الخامس من شهر شوال 1443 الموافق 6 من شهر مايو 2022 أي انه قد تبقي 6 أيام فقط على بدء الإجازة.

كما أكد البنك المركزي على ضرورة قيام كل بنك بتخصيص عدد من الفروع التي يجب استمرار عملها خلال العطلة الرسمية وذلك لضمان استمرار عمليات السحب الإيداعات والعمليات التحويلية في المناطق الآهلة والمناطق المزدحمة بالسكان.

وتتمثل البنوك التي يجب أن تستمر في العمل أثناء فترة العطلة في النقاط التالية:

الفروع التي توجد في المطارات والمنافذ البرية التي تستقبل الوافدين من السياح والمعتمرين.

المنافذ التي توجد في المناطق الحدودية المزدحمة بالسكان.

على أن يتم تعويض الموظفين العاملين أثناء فترة الإجازة بزيادة في الراتب أو تعويضهم عن طريق حصولهم على إجازة في أيام أخرى.

مواعيد عمل البنوك السعودية في رمضان

طبقاً لقوانين نظام العمل المتبع بالمملكة العربية السعودية فإن مواعيد عمل البنوك السعودية في شهر رمضان تسير كالآتي:

يبدأ العمل في كافة البنوك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك من يوم الأحد إلى الخميس فقط أما بالنسبة ليومي الجمعة والسبت فإجازة رسمية.

وبذلك نكون قد انتهينا من الرد على تساؤلات العديد من المواطنين الراغبين في معرفة إجازة عيد الفطر للبنوك 2022 السعودية، كما تعرفنا على موعد دوام البنوك خلال شهر رمضان 1443.